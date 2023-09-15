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НовостиПолитика15 сентября 2023 8:54

Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи 15 сентября 2023

Президент Белоруссии прибыл в Россию с рабочим 14 сентября
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи в пятницу, 15 сентября. Об этом сообщает белорусский Telegram-канал «Пул первого».

Напомним, белорусский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг, 14 сентября. Как сообщалось, центральной частью визита президента Белоруссии станут переговоры с российским коллегой, которые состоятся в пятницу, 15 сентября.

Отмечалось, что среди основных тем переговоров российского и белорусского президентов будут международная повестка и региональная проблематика. Главы государства также собираются обсудить совместные задачи в экономике.