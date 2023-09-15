Khmer Times: Украина попросила Камбоджу обучить военных ВСУ разминированию Фото: REUTERS

Власти Украины обратились к Камбодже с просьбой предоставления техподдержке и обучения персонала для проведения операций по разминированию. Об этом проинформировало камбоджийское издание Khmer Times.

«Запрос на поддержку и обучение прозвучал во время онлайн-встречи в среду между Хенгом Ратаной, генеральным директором Камбоджийского центра по разминированию (CMAC), и Юлией Свириденко, первым вице-премьер-министром Украины», - сообщила газета.

По информации CMAC, власти Украины просят помочь экспертов из Камбоджи в кратчайшие сроки разработать стратегический план по обезвреживанию наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Украина также попросила у Камбоджи предоставить техническую поддержку, которая нужна для процесса разминирования.

Ратана, в свою очередь, попросил Свириденко подать соответствующий официальный запрос в правительство Камбоджи.

Сайт KP.RU ранее писал, что Украина попросила 37 млрд долларов на разминирование своей территории. В прошлом году Украина, по данным ООН, стала самой заминированной страной в мире. Взрывоопасными было признано более 170 тысяч квадратных километров территории, то есть 28% от всей площади страны.