Инфекционист Харит: ротавирусом тяжело болеют 1-2 раза в жизни Фото: Артем КИЛЬКИН

Руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Сусанна Харит рассказала, какие опасности таит в себе ротавирус. Считать, что речь идет о простом недомогании, не стоит - недуг приводит организм к обезвоживанию.

Чаще всего заражаются дети, поэтому с 6-недельного возраста и до 8 месяцев три раза проводят вакцинацию. Такая профилактика облегчит течение болезни. А если вовремя не принять меры защиты, то инфекция приводит организм к поражению сердца, почек, судорогам (причина тому – обезвоживание).

По словам врача, ротавирусом тяжело болеют 1-2 раза в жизни.

Важно знать, что инфекция обостряется весной и летом, реже встречается в течение всего года. Передается опасная инфекция фекально-оральным путем, поэтому следует следить за гигиеной.

-Даже при легкой форме ротавирусной инфекции, больной все равно выделяет вирус с каловыми массами. Если не мыть руки после туалета, то вирус остается на окружающих предметах, - поясняет Харит «Газете.Ru».

Инфекционист Маргарита Нагибина в беседе с телеканалом «360» отметила, что ротавирус входит в группу кишечных вирусных инфекций. Его возбудитель чаще всего обитает в водоемах.

Такой патоген способен вызвать острый гастроэнтерит, сопровождающийся рвотой, диареей и другими симптомами, которые могут привести к обезвоживанию и дискомфорту.

Гастроэнтеролог Ольга Глушко в беседе с RT добавила, что главным симптомом ротавирусной инфекции является высокая температура.

Гастроэнтеролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Ольга Глушко