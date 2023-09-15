Путин назвал число подписавших контракт с ВС РФ с начала 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 сентября, назвал число подписавших контракты с Вооруженными силами России с начала 2023 года. По последним данным, речь идет о 300 тысяч добровольцев.

«Вот сегодня утром доложили - 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые, я хочу подчеркнуть, готовы жизнью пожертвовать в интересах своей родины, защищая интересы России», - отметил президент.

Глава российского государства подчеркнул, что власти РФ выплачивают деньги участникам специальной военной операции, однако новобранцы, в первую очередь, руководствуются патриотическими соображениями.

Ранее Путин рассказал, что контракты на службу в Вооруженных силах России добровольно подписали 270 тысяч человек. По его данным, каждый день около 1000-1500 человек подписывают контракты на службу в армии. Это то, что, по мнению президента, отличает российский народ и российское общество.