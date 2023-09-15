Юрист Дубинин: если мошенники оформили кредит, нужно звонить в банк и полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

Юрист Олег Дубинин рассказал россиянам о том, что мошенники могут взять кредит по оригиналу или скану паспорта.

Если такая ситуация произошла, то жертве необходимо сразу обратиться в полицию и заявить о мошеннических действиях. Выплачивать проценты тогда не придется.

Следующий шаг: стоит выйти на контакт с банком и ознакомиться со всеми документами, имеющимися у банка: кредитный договор, копия паспорта, сведения о том, куда перечислили деньги.

Обязательно проверить паспортные данные, фотографию (если чужая фотография, то вы не причастны к кредиту). Далее посмотреть на подпись.

Следует провести почерковедческую экспертизу (если она стоит непосредственно), а если электронная подпись, то нужно выяснять кто, как и когда ее получил, разъясняет специалист NEWS.ru.

Юрист уверяет, если вы все сделали правильно, то шансы оспорить кредит крайне высоки.