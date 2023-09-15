Песков: контакты Путина и Ким Чен Ына перестали быть сенсацией и стали традицией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 15 сентября, заявил, что контакты президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына перестали быть сенсацией, это уже традиция.

«Нет никакой сенсации, потому что мы говорили неоднократно: Северная Корея является нашим ближайшим соседом», - пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Он отметил, что Россия заинтересована в выстраивании отношений с ближайшими соседями во всех сферах. Таким образом, по мнению Пескова, можно сказать, что контакты лидеров России и Северной Кореи уже стали традицией.

Сайт KP.RU писал о переговорах Путина и Ким Чен Ына на космодроме «Восточный». Они продолжались около четырех часов, учитывая торжественный обед северокорейский лидер провел на космодроме более пяти часов. Сначала переговоры проходили при участии делегаций, после чего Путин и Ким Чен Ын поговорили один на один. В завершение визита в честь лидера КНДР был дан официальный обед.

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