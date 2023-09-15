Обрушение горной выработки произошло на руднике в Белгородской области

Обрушение бетона с борта горной выработки произошло в пятницу, 15 сентября, в подземном руднике Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) «Северстали» в Белгородской области. Об этом заявили в пресс-службе Яковлевского ГОК, уточнив, что в результате происшествия никто не пострадал.

«Для контроля ситуации на место направлен отряд военизированной горно-спасательной части. Никто из сотрудников не пострадал, предприятие работает в штатном режиме», - сказано в заявлении пресс-службы.

«Северсталь» является одним из крупнейших производителей стали в России, а ключевым активом компании считается Череповецкий металлургический комбинат с производственной мощностью около 12 млн тонн стали в год.