Экономист Проданова: в октябре выплаты бюджетникам поднимут на 10,5% Фото: Артем КИЛЬКИН

Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, кому в октябре повысят пенсию. Уже со следующего месяца качество жизни некоторых категорий граждан улучшится. Соответствующее постановление было подписано в июне, оно предусматривает индексацию некоторых выплат до 10,5%.

У бюджетников поднимется заработная плата с 1 октября на 5,5%. Эта индексация коснется работников образования, учреждений культуры и спорта, муниципальных органов власти и госслужащих.

У военных зарплаты будут проиндексированы на 10,5%. Это повышение касается также контрактников, призывников, полиции и пожарным, служащих Росгвардии и тд.

Специалист отметила, что выплаты поднимут вне зависимости от формы собственности организации.

- На аналогичный процент будут проиндексированы и пенсии тех граждан, чей стаж принадлежит к вышеназванным профессиям, - сказала профессор интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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