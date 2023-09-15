Песков прокомментировал ход следствия по делу о крушении самолета Пригожина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ход следствия по делу о крушении самолета Евгения Пригожина, заявив, что в Кремле темпы расследования не считают медленными.

Представитель Кремля назвал «непростым» как само происшествие, так и процесс расследования всех обстоятельств произошедшего в Тверской областью.

«Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года. На борту было десять человек, в том числе семь пассажиров. В списках числился и Евгений Пригожин.

Как писал сайт KP.RU, 27 августа 2023 года СК РФ, закончив опознание погибших по делу о крушении, подтвердил гибель Евгения Пригожина.