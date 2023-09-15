Путин и Ким Чен Ын не подписывали соглашений по итогам переговоров Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не подписывали никаких соглашений по итогам переговоров на космодроме «Восточный», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких соглашений подписано не было. И не было таких планов», – сказал пресс-секретарь президента РФ в ходе брифинга.

Напомним, Путин заявил, что Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика могут наладить военное сотрудничество. Как отметил российский лидер, у Москвы и Пхеньяна есть «очень много интересных проектов», в частности в транспортной отрасли. Президент РФ уточнил, что речь идет о возобновлении работы морского порта, где, по его мнению, можно сделать хороший «логистический треугольник»: железная дорога, порт, автомобильная дорога в Китай.

Как писал сайт KP.RU, лидер КНДР Ким Чен Ын и российский президент в среду, 13 сентября, провели переговоры на космодроме «Восточный». Они продолжались около четырех часов.