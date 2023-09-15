Путин сообщил, что Россия восстановила все компетенции в энергетической сфере Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва восстановила все компетенции в энергетической сфере.

Глава российского государства отметил, что компании из Европы отказались поставлять оборудование в РФ, надеясь на то, что у страны не хватит компетенций.

«Мы восстановили все компетенции, немножко вправо график сдвинули на несколько месяцев, огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время», - рассказал президент.

По его словам, партнеры из Европы признают, что были вынуждены свернуть работу с РФ и из-за этого несут колоссальные убытки. По данным Путина, некоторым крупным высокотехнологичным компаниям приходится сокращать персонал на 50-70%.

«Мы восстанавливаем, у нас появляются дополнительные инженерные компетенции, и это очень хорошо», - отметил российский лидер.

Сайт KP.RU писал, что на территории Дальнего Востока активно реализуются проекты по созданию атомных станций малой мощности. Благодаря им создаются возможности для экспорта энергетических продуктов. После реализации нескольких проектов по плавучим и наземным станциям появятся большие возможности для развития Дальнего Востока и для удовлетворения экспортных амбиций.