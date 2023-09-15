Михаил Дегтярев представил лидеру КНДР авиационные мощности Хабаровского края

Цель визита лидера Северной Кореи - осмотреть авиационные заводы города Юности. Фото: правительство Хабаровского края

Объявив курс на Восток, президент России обозначил федеральному правительству задачу - комплексно пересмотреть подход в выстраивании отношений с Дальний Востоком. Как результат, федеральный округ стал главными экономическими воротами и плацдармом геополитического сотрудничества. Не без содействия губернатора Михаила Дегтярева, свои преференции получит и Хабаровский край, чьи добывающие, обрабатывающие и оборонные предприятия уже получили заказы в крупных объемах.

Интерес к ним проявляют и ближайшие соседи. Накануне до Хабаровского края добрался и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Главной целью визита в регион стал осмотр мощностей авиационных заводов Комсомольска-на-Амуре – КнААЗ имени Ю.А. Гагарина и площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».

Приезд главы другой страны – событие федерального масштаба, поэтому в городе Юности, вместе с губернатором Михаилом Дегтяревым, лидера КНДР сопровождал заместитель председателя правительства России – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В августе 2002 года Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина посещал также отец Ким Чен Ына – бывший председатель КНДР Ким Чен Ир. Память о визите почетного гостя хранится в фотогалерее инженерного центра предприятия. Губернатор подчеркнул, что страны сохраняют крепкие партнерские отношения на протяжении десятилетий.

- Товарищ Ким Чен Ын - достойный продолжатель дела своего отца и деда, основателя Корейской Народно-Демократической Республики товарища Ким Ир Сена. Наши отцы и деды вместе сражались с японским милитаризмом, наша страна поддерживала Северную Корею в борьбе с имперскими амбициями США в 1950-х, а сегодня мы сообща противостоим давлению коллективного Запада, - заявил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Глава региона вместе с зампредом правительства России и председателем государственных дел КНДР ознакомились с механизмами сборки многофункциональных истребителей Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Сроки сборки сокращены, благодаря выстроенной по поточному принципу производственной линии.

Позже делегация отправилась в центр головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев», где испытания проходит полностью импортозамещенный Суперджет 100, включая российский двигатель ПД-8. Первые готовые серийные экземпляры уже ожидают в цехе сборки отправки в авиакомпании страны. В заключение программы многофункциональный истребитель Су-35 совершил демонстрационный полет для почетных гостей.