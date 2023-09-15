Нацполиция Украины предъявила обвинение погибшему Стремоусову

Нацполиция Украины предъявила обвинение погибшему еще почти год назад заместителю главы Херсонской области Кириллу Стремоусову. Об этом в пятницу, 15 сентября, пишет «Страна.ua».

Как передает издание, фамилию погибшего замглавы херсонской администрации можно увидеть в списке из 12 человек. Все они являются чиновниками или сотрудники Министерства внутренних дел РФ из Новой Каховки Херсонской области.

Издание уточняет, что на Украине в курсе гибели Стремоусова в автомобильной аварии, но в стране «его смерть не подтверждена». Таким образом, правоохранительные органы предъявили ему заочное обвинение.

Напомним, замглавы херсонской администрации Стремоусов погиб в автомобильной катастрофе 9 ноября 2022 года в возрасте 45 лет.