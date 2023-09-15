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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 10:36

Нацполиция Украины предъявила обвинение погибшему Стремоусову

Погибшему почти год назад замглавы херсонской администрации предъявлено заочное обвинение
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Нацполиция Украины предъявила обвинение погибшему еще почти год назад заместителю главы Херсонской области Кириллу Стремоусову. Об этом в пятницу, 15 сентября, пишет «Страна.ua».

Как передает издание, фамилию погибшего замглавы херсонской администрации можно увидеть в списке из 12 человек. Все они являются чиновниками или сотрудники Министерства внутренних дел РФ из Новой Каховки Херсонской области.

Издание уточняет, что на Украине в курсе гибели Стремоусова в автомобильной аварии, но в стране «его смерть не подтверждена». Таким образом, правоохранительные органы предъявили ему заочное обвинение.

Напомним, замглавы херсонской администрации Стремоусов погиб в автомобильной катастрофе 9 ноября 2022 года в возрасте 45 лет.