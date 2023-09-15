Defense One: ВСУ вынуждены прятать технику от российских беспилотников «Ланцет» Фото: Александр КОЦ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится прятать технику из-за применения российскими военными беспилотников «Ланцет». Из-за дронов страдают маневренные возможности украинской армии. К таким выводам пришло издание Defense One.

«Мы не можем использовать нашу маневренность», - цитирует СМИ офицера главного управления ракетных войск Украины Юрия Пацкана.

По его словам, из-за применения Вооруженными силами РФ «Ланцетов» Украине приходится прятать технику.

Пацкан также рассказал, что один производитель средств защиты от беспилотников предложил оружие, стреляющее сетью. Однако позже выяснилось, что оно не в состоянии остановить такой дрон, как «Ланцет».

Польский портал Interia заявил, что российские «супердроны» «Ланцет» стали «настоящим кошмаром» для ВСУ. В статье отметили, что настоящий феномен «Ланцета» - это способность беспилотника почти останавливаться в полете или чрезвычайно быстро менять направление полета «даже прямо перед выбранной целью». Портал утверждает, что «Ланцеты» сеют ужас среди экипажей украинской техники.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли в ходе своего наступления уже 71,5 тысячи военнослужащих, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин.