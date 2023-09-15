В Госдуме предупредили об опасности VPN-сервисов

Депутат Немкин предупредил об опасности VPN-сервисов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил россиян об опасности VPN-сервисов. Маркетологи часто предлагают установить эти сервисы, умалчивая, что они несут в себе определенные риски.

-Знаю много случаев, когда бесплатные VPN-сервисы заражали электронные устройства опасными вирусами и воровали персональные данные, - рассказал депутат Ридусу.

Парламентарий подчеркнул, что о рисках обычно умалчивают. Так на телефонах пользователей оказываются непроверенные приложения.

Депутат заверил, что запрещать в России приложения для обхода блокировок пока никто не планирует. Но при этом должно быть регулярное упоминание в прессе об опасности подобных сервисов.

- Оказать благотворное влияние также должен закон о маркировке интернет-рекламы, который уже вступил в силу, - заключил Немов.