Финляндия запрещает въезд зарегистрированных в России легковых авто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия уже с полуночи субботы, 16 сентября, вводит запрет на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей. Об этом сообщила министр иностранных дел Элина Валтонен.

«Финляндия вводит запрет на въезд в полночь. Это означает, что въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям будет запрещен», - сказала глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, на текущей неделе такой запрет уже ввели Эстония, Латвия и Литва.

При этом, еще несколько дней назад, 12 сентября, глава санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара, назвала «громкие заголовки в СМИ» о введении запрета на въезд в страну автомобилей с российскими номерами не соответствующими действительности.