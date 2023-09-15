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НовостиВ мире15 сентября 2023 10:47

Финляндия запрещает въезд зарегистрированных в России легковых авто

Запрет начнет действовать с полуночи 16 сентября 2023
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Финляндия запрещает въезд зарегистрированных в России легковых авто

Финляндия запрещает въезд зарегистрированных в России легковых авто

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия уже с полуночи субботы, 16 сентября, вводит запрет на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей. Об этом сообщила министр иностранных дел Элина Валтонен.

«Финляндия вводит запрет на въезд в полночь. Это означает, что въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям будет запрещен», - сказала глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, на текущей неделе такой запрет уже ввели Эстония, Латвия и Литва.

При этом, еще несколько дней назад, 12 сентября, глава санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара, назвала «громкие заголовки в СМИ» о введении запрета на въезд в страну автомобилей с российскими номерами не соответствующими действительности.