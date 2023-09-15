В Италии мужчина утонул в вине, вытаскивая коллегу из цистерны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На севере Италии работник винодельни утонул в вине, пытаясь вытащить коллегу из цистерны с виноматериалами.

Как передает газета il Giornale di Vicenza, специалист по производству вина Марко Беттолини, вытащив напарника из резервуара, потерял сознание, упал и утонул в вине. Его коллегу удалось спасти – прибывшие на винодельню скорая помощь и спасательный вертолет доставили мужчину в больницу.

Напомним, в начале августа итальянский бизнесмен Джакомо Кьяппарини погиб в результате обрушения стеллажей с сыром на собственной сыроварне. Предприниматель умер при обрушении на него 25 тысяч головок сыра на сыроварне в провинции Бергамо. Тело 75-летнего мужчины искали всю ночь.

Обрушение стеллажей с сыром произошло на площади две тысячи квадратных метров и имело эффект домино. Сам бизнесмен в момент обрушения работал над установкой настроек аппарата, который вращает формы сыра для его созревания.