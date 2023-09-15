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НовостиПолитика15 сентября 2023 10:52

Патрушев: США легко готовы отправить на убой войска других стран НАТО

Вашингтон не будет рисковать жизнями "исключительного" американского народа, заявил секретарь Совбеза РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Патрушев заявил, что США легко готовы отправить на убой войска других стран НАТО

Патрушев заявил, что США легко готовы отправить на убой войска других стран НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки с легкостью отправят на убой войска других стран-членов НАТО, но только не своих солдат. Такое мнение выразил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По словам Патрушева, военная мощь Североатлантического альянса используется для сохранения гегемонии Запада, а также для политического и экономического давления на те государства, которые не представляют угрозы объединению. Так, по данным секретаря Совбеза РФ, за 70 лет НАТО поучаствовали в свыше 200 военных конфликтов по всему миру.

"При необходимости Вашингтон легко отправит на убой войска других стран-членов альянса, не рискуя жизнями представителей "исключительного" американского народа", - отметил Патрушев в статье в российском журнале "Разведчик".

Отметим, что еще до начала специальной военной операции в Москве заявляли о злонамеренных планах НАТО в отношении России. С тех пор альянс во главе с США продолжает демонстрировать риторику гегемона и колонизатора, которая, по данным западных аналитиков, ставит под угрозу существование Украины.