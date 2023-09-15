Патрушев заявил, что США легко готовы отправить на убой войска других стран НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки с легкостью отправят на убой войска других стран-членов НАТО, но только не своих солдат. Такое мнение выразил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По словам Патрушева, военная мощь Североатлантического альянса используется для сохранения гегемонии Запада, а также для политического и экономического давления на те государства, которые не представляют угрозы объединению. Так, по данным секретаря Совбеза РФ, за 70 лет НАТО поучаствовали в свыше 200 военных конфликтов по всему миру.

"При необходимости Вашингтон легко отправит на убой войска других стран-членов альянса, не рискуя жизнями представителей "исключительного" американского народа", - отметил Патрушев в статье в российском журнале "Разведчик".

Отметим, что еще до начала специальной военной операции в Москве заявляли о злонамеренных планах НАТО в отношении России. С тех пор альянс во главе с США продолжает демонстрировать риторику гегемона и колонизатора, которая, по данным западных аналитиков, ставит под угрозу существование Украины.