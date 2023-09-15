Замглавы МИД Галузин назвал круглый стол по кризису на Украине конструктивным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин считает, что состоявшийся в пятницу, 15 сентября, посольский круглый стол по урегулированию кризиса на Украине был конструктивным и содержательным.

«Я считаю, что прошло все очень хорошо, содержательно, конструктивно, заинтересовано», - сказал замглавы МИД журналистам.

Он подчеркнул, что данное мероприятие оказалось полезным, а также выразил надежду, что с его точкой зрения согласны представители государств, присутствующие на круглом столе.

Круглый стол с участием послов 35 стран прошел в Москве. На нем выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что вокруг тематики российско-украинских переговоров разворачивается настоящий заговор, а также попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Он отметил, что неоднократно делал подобные заявления, но со стороны Киева «ничего не слышно».