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НовостиПолитика15 сентября 2023 11:03

Замглавы МИД Галузин назвал круглый стол по кризису на Украине конструктивным

Дипломат отметил, что мероприятие оказалось полезным
Екатерина КОСОБОКОВА
Замглавы МИД Галузин назвал круглый стол по кризису на Украине конструктивным

Замглавы МИД Галузин назвал круглый стол по кризису на Украине конструктивным

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин считает, что состоявшийся в пятницу, 15 сентября, посольский круглый стол по урегулированию кризиса на Украине был конструктивным и содержательным.

«Я считаю, что прошло все очень хорошо, содержательно, конструктивно, заинтересовано», - сказал замглавы МИД журналистам.

Он подчеркнул, что данное мероприятие оказалось полезным, а также выразил надежду, что с его точкой зрения согласны представители государств, присутствующие на круглом столе.

Круглый стол с участием послов 35 стран прошел в Москве. На нем выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что вокруг тематики российско-украинских переговоров разворачивается настоящий заговор, а также попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Он отметил, что неоднократно делал подобные заявления, но со стороны Киева «ничего не слышно».