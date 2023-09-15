В США заявили об отставании от России и Китая по гиперзвуковому оружию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты отстают от России и Китая в сфере гиперзвукового оружия. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Эта технология обладает возможностью уклоняться от большинства средств противовоздушной обороны … У Китая и России оно имеется и готово к использованию. У США - нет», - отмечает издание.

В статье говорится о том, что гиперзвуковое оружие России и Китая способно нести обычную взрывчатку, а также ядерные боеголовки.

Автор публикации указывает на то, что проблемы с гиперзвуковым оружием в США начинаются с неудачных испытаний, а заканчивается все это отсутствием четкого плана.

Напомним, ВС США планировали объявить гиперзвуковое оружие боеспособным к 30 сентября 2023 года. Однако на прошлой неделе, 7 сентября, Пентагон решил отменить испытание первого гиперзвукового оружия США.

Как писал сайт KP.RU, позже армия США признала невозможность развертывания гиперзвукового оружия в сентябре этого года. При этом Пентагон пропускает намеченную дату второй год подряд.