Лавров: Все мячи по организации переговоров России и Украины на стороне Киева Фото: REUTERS

Все мячи по вопросу организации переговоров между Россией и Украиной находятся на стороне Киева, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Все мячики, а их много, уже на стороне киевского режима давным-давно», – заявил дипломат на круглом столе, посвященном урегулированию конфликта на Украине.

Как отметил глава МИД России, Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Он напомнил, что еще в прошлом году Украина приняла декрет о запрете любых переговоров с российской стороной.

Как писал сайт KP.RU, в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по украинскому кризису, напомнив, что он неоднократно делал такие заявления, но со стороны Киева «ничего не слышно».

Ранее Путин заявил об отказе Украины вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов.