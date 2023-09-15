Аэрофлот и Росатом заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере разработки, испытаний, производства и обслуживания комплектующих для иностранных самолетов

11 сентября Аэрофлот и «Росатом» заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере разработки, испытаний, производства и технического обслуживания изделий авиационной техники. Документ на полях Восточного экономического форума подписали генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский и генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Компании намерены создать производственную структуру на базе научной, исследовательской и производственной инфраструктуры предприятий госкорпорации «Росатом» и компетенций Аэрофлота в области разработки авиационной техники. В рамках сотрудничества будет налажено производство комплектующих и компонентов для технического обслуживания и ремонта самолетов иностранного производства, с получением одобрения авиационных властей.

В марте 2023 года Аэрофлот получил сертификат разработчика авиационной техники ФАП-21J с расширенными полномочиями. В партнерстве с госкорпорацией авиакомпания планирует выстроить полный цикл процесса импортозамещения значительного количества комплектующих и компонентов иностранного производства.

«Сотрудничество Аэрофлота и «Росатома» станет весомым вкладом в систематизацию работы по комплексной инженерно-технической поддержке лётной годности воздушных судов иностранного производства, эксплуатируемых группой «Аэрофлот» и другими российскими авиаперевозчиками, – отмечает генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский. – Это позволит успешно выполнять задачи по обеспечению бесперебойности и безопасности воздушных перевозок в России».