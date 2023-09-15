Аэрофлот и лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» заключили договор финансовой аренды самолетов МС-21-310 и SJ-100

Аэрофлот и лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» заключили договоры лизинга самолетов - 18 МС-21-310 и 34 SJ-100. Подписание документов состоялось в рамках Восточного экономического форума. Договоры подписали: со стороны Аэрофлота – генеральный директор Сергей Александровский, со стороны авиакомпании «Россия» – генеральный директор Ян Бург, со стороны «Авиакапитал-Сервис» – генеральный директор Роман Пахомов.

В соответствии с условиями договора между Аэрофлотом и «Авиапитал-Сервис» авиакомпания получит в лизинг 6 воздушных судов МС-21-310. В свою очередь, договор авиакомпании «Россия» с лизинговой компанией подразумевает поставку 12 воздушных судов MC-21-310 и 34 лайнеров SJ-100.

«Практически ровно год назад мы подписали соглашение по лизингу 339 воздушных судов, который включал в себя и МС-21-310, и SJ-100, и Ту-214. Сейчас мы подписали первые твердые лизинговые контракты на 52 воздушных судна с планируемым сроком поставки в 2023 – 2025 годы. Ждем от промышленности эти самолеты. Готовы к надежной и безопасной эксплуатации», - уточнил Сергей Александровский.

Сделки лизинга между Аэрофлотом, авиакомпанией «Россия» и «Авиакапитал-Сервис» реализуются в соответствии с инвестиционным проектом «Проект льготного лизинга отечественных воздушных судов», утвержденным федеральным правительством в январе этого года.

«Буквально две недели назад самолет SJ-100 совершил свой первый полет в импортозамещенном облике, началась программа заводских доводочных испытаний. Нам с кооперацией предстоит большая работа по сертификации всех изменений в конструкцию лайнера. Сегодняшнее подписание – важный шаг для российского авиастроения и всей отрасли воздушного транспорта», – заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.