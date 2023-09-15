Четыре страны ЕС продлят запрет на ввоз украинского зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия, Польша, Румыния и Словакия с субботы, 16 сентября, на национальной основе продлят запрет на ввоз украинского зерна, если до полуночи соответствующие решение не примет Брюссель. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Пока что брюссельские бюрократы не хотят его продлять. И если сегодня до полуночи они не продлят, то несколько стран - Румыния, Польша, Словакия и Венгрия - сообща продлят запрет на импорт на национальной основе», - заявил глава венгерского правительства в эфире радио Kossuth, напомнив, что запрет истекает в пятницу, 15 сентября.

Напомним, днем ранее венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь предупредил, что Венгрия, Румыния, а также Болгария и Словакия собираются не просто продлить действие запрета, но также расширить список запрещенных к ввозу товаров. Польша тем временем заявила, что не сможет наносить вред сельскохозяйственному рынку республики, для которого поставки с Украины представляют угрозу.