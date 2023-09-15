СБУ предъявила обвинения в госизмене украинскому блогеру Подоляке Фото: Shutterstock

Украинская служба безопасности заочно предъявила обвинения блогеру миллионнику Юрию Подоляк. Мужчину второй раз обвинили в государственной измене. Об этом СБУ сообщила в телеграм-канале.

По данным службы, были разоблачены новые преступления Юрия Подоляки. На основании доказательств следователи СБУ сообщили блогеру о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, отмечается в сообщении, опубликованном СБУ.

Ранее Юрий Подоляка уже обвинялся по пяти статьям, в числе которых также была статья о госизмене.

Кроме того, Служба безопасности Украины также задержала по делу о государственной измене депутата Верховной рады, избиравшегося от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича.

СБУ сообщила и о задержании жительницы Херсона, которая, как утверждают в спецслужбе, помогала войскам ВС РФ корректировать удары по украинской армии.