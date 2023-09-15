Рябков: Москва призывает Вашингтон не идти по эскалационному пути

РФ предостерегает США от дальнейшей эскалации отношений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков высказался о заявлениях Госдепа США об оперативном ответе на высылку двух американских дипломатов из Москвы.

Рябков сообщил журналистам, что призвал Вашингтон "не идти по эскалационному пути".

Объявленные персонами нон грата американские сотрудники вели деятельность, которая противоречит Венской конвенции, и этот факт можно назвать очевидным, отметил замглавы МИД.

"Поэтому любые действия США в русле так называемой зеркальности мы не сможем расценить никак иначе, как провокацию и очередной эскалационный ход с американской стороны. Мы предостерегаем их от этого", - сказал Рябков.

Сайт KP.RU писал, что 14 сентября первый секретарь посольства США Дж.Силлин и второй секретарь посольства Д.Бернстайн были объявлены персонами нон грата по решению российского МИД.