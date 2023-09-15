Орбан: риск краха экономики может заставить Евросоюз перестать помогать Украине Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз потратил на поддержку Украины уже более 730 млн евро. По его мнению, риск краха экономики может заставить ЕС прекратить помогать Киеву и выступить за мирное урегулирование конфликта.

«Я думаю, что разрушение экономической ситуации станет решающим фактором, который вынудит правительства стран ЕС вступить в «лагерь мира»», - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Премьер отметил, что за полтора года ЕС потратил на поддержку Украины свыше 730 млн евро, однако эти средства не только не приблизили к миру, но и отдалили от него.

«Большая часть людей по всей Европе, на мой взгляд, разделяет точку зрения Венгрии. Люди все больше на стороне мира», - подчеркнул политик.

Ранее Орбан заявил, что мир стоит на пороге «третьей мировой войны». Политик считает, что Запад мог предоставить России гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, и тогда украинский кризис мог бы остаться локальным, как и ранее, однако Брюссель превратил этот конфликт в общеевропейский.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко напомнил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Он отметил, что неоднократно делал подобные заявления, но со стороны Киева «ничего не слышно».