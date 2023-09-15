Неожиданно женившийся актер Александр Петров показал видео из ЗАГСа Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский актер Александр Петров, удививший своих фанатов внезапной женитьбой, показал кадры из ЗАГСА. Торжественная церемония регистрации брака проходила в спокойной обстановке.

По словам Петрова, с Викторией они познакомились на улице и решили узаконить свои отношения спустя всего несколько встреч. Род занятий своей возлюбленной Петров не называет.

На опубликованных кадрах видно, как молодые отвечают согласием на вопрос о желании добровольно скрепить свой союз узами брака. Молодожены пришли в ЗАГС в спортивной обуви и пиджаках, у жениха при этом не было галстука.

Известно, что расписались молодожены еще 10 сентября. Об этом в социальных сетях сообщил сам Александр.

"Это моя жена Вика. Викуля. Она лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта", - так отозвался о своей супруге Петров.