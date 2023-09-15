Reuters: G7 в ближайшие недели объявит о косвенном запрете на алмазы из России Фото: Shutterstock

Страны «Большой семерки» могут в ближайшие две-три недели объявить о косвенном запрете на поставки алмазов из России. Ожидается, что само ограничение вступит в силу январе 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, в Бельгии предложили план по отслеживанию необработанных драгоценных камней и их огранки.

«Бремя отслеживания лежит на продавцах и производителях. Они должны будут иметь возможность предоставить подтверждение происхождения камней, чтобы продавать их в G7», - цитирует Reuters представителя правительства Бельгии.

Ранее сообщалось, что представители Госдепа США и Еврокомиссии обсудили с ведущими американскими и европейскими представителями индустрии важность участия данной отрасли «в будущих импортных мерах, связанных с Россией, в том числе в отношении бриллиантов». В госдепа США также дали обещание продолжить добиваться «экономических последствий» для Москвы из-за Украины.