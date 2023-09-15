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НовостиВ мире15 сентября 2023 12:19

В Киеве демонтировали советскую звезду с обелиска в честь города-героя

Коммунальщики погрузив звезду в грузовик
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Киеве демонтировали советскую звезду с обелиска в честь города-героя

В Киеве демонтировали советскую звезду с обелиска в честь города-героя

Фото: Википедия

Работники коммунальных служб столицы Украины в пятницу, 15 сентября, демонтировали пятиконечную звезду, расположенную на обелиске «Городу-герою Киеву». Об этом сообщает Украинская служба BBC.

Как передает корреспондент корпорации с места событий, коммунальщики сняли «звезду героя» с обелиска, погрузив ее в грузовик. Работники коммунальных служб отказались комментировать произошедшие, от комментариев отказались и сотрудники департамента территориального контроля украинской столицы.

Напомним, в начале августа этого года герб Советского Союза на монументе «Родина-мать» в Киеве был демонтирован, а в конце того же месяца появились сообщения о завершении установки украинского герба-трезубца на щит монумента.

Сообщалось, что убрать герб Советского Союза в рамках так называемой «декоммунизации» предложили еще в 2020 году, но сделать это было технически сложно, поскольку высота монумента превышает 100 метров.