В Киеве демонтировали советскую звезду с обелиска в честь города-героя Фото: Википедия

Работники коммунальных служб столицы Украины в пятницу, 15 сентября, демонтировали пятиконечную звезду, расположенную на обелиске «Городу-герою Киеву». Об этом сообщает Украинская служба BBC.

Как передает корреспондент корпорации с места событий, коммунальщики сняли «звезду героя» с обелиска, погрузив ее в грузовик. Работники коммунальных служб отказались комментировать произошедшие, от комментариев отказались и сотрудники департамента территориального контроля украинской столицы.

Напомним, в начале августа этого года герб Советского Союза на монументе «Родина-мать» в Киеве был демонтирован, а в конце того же месяца появились сообщения о завершении установки украинского герба-трезубца на щит монумента.

Сообщалось, что убрать герб Советского Союза в рамках так называемой «декоммунизации» предложили еще в 2020 году, но сделать это было технически сложно, поскольку высота монумента превышает 100 метров.