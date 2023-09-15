Тарзан о конкурентах: "Где наступающие на пятки?"

Тарзан признался, что за 20 лет у него так и не появилось конкурентов Фото: СОЦСЕТИ

Сергей Глушко, муж Наташи Королевой, проел первую персональную выставку. Несколько лет назад он увлекся живописью, а вдохновение для выставки искал в Африке. Много работ было написано после посещения этого континента.

Когда стриптизер отправился в путешествие, он был очень разочарован в людях.

- В тот момент я потерял веру в людей, в друзей, плюс ко всему была пандемия, – рассказывает Сергей.

Вернувшись в Россию, Тарзан написал больше десятка картин, посвященных Африке, которые и представил на выставке. Но работы он демонстрировал один, звездная супруга не смогла прийти, слишком напряженный график.

Конечно, у художника не могли не спросить про его опыт танцев.

- Понимаю, что у меня удачно получается. Каждый год рождаются новые «Тарзаны». Но через 20 лет обернулся назад, а где они? Где наступающие на пятки? Может, я подслеповат стал, но я их не увидел, - сказал он сайту mk.ru.

Он подчеркнул, что занимался танцами искреннее, а не только ради денег. Сейчас также искренне он пишет картины, но продавать работы пока не планирует.

- У меня совершенно нет цели сделать из этого бизнес. Мои картины для меня как дети. Мне очень трудно будет с ними расставаться, - заключил он.