ВЭФ может стать крупнейшим в России углеродно-нейтральным форумом

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков. Фото: Евгений Реутов/roscongress.org

Фонд «Росконгресс» и нефтегазохимическая компания СИБУР достигли соглашения о передаче Восточному экономическому форуму сертифицированных сокращений выбросов парниковых газов. Благодаря достигнутым договоренностям ВЭФ может стать крупнейшим в России углеродно-нейтральным экономическим форумом с подтвержденной международной верификацией.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков напомнил, что одним из ключевых элементов программы форума традиционно является климатическая и природоохранная повестка. В рамках ВЭФ проходит большое количество мероприятий, которые направлены на достижение целей устойчивого развития и сохранение популяции редких видов животных и птиц.

«Достижение договоренности с компанией СИБУР, результатом которой станет получение Восточным экономическим форумом статуса углеродно-нейтрального, является важным элементом реализации стратегии ВЭФ в этом направлении», - подчеркнул Кобяков.

Он также выразил уверенность в том, что данная инициатива станет положительным примером для других деловых площадок.

Расчет углеродного следа ВЭФ делает консалтинговая компания Kept. Передача единиц сокращений выбросов от климатического проекта СИБУРа будет зарегистрирована на Зеленой цифровой платформе, которая использует технологию блокчейн. Аудиторская компания TUV AUSTRIA Standards & Compliance заверит расчеты и подтвердит погашение углеродного следа форума согласно международному стандарту.

Сертифицированные сокращения выбросов – это подтвержденный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе предотвращенных выбросов парниковых газов. Компания может зачесть эти сокращения в счет собственного углеродного следа, передать или продать другим организациям. СИБУР ранее получил международную верификацию результатов климатического проекта на предприятии «Запсибнефтехим» в объеме порядка 3 миллионов тонн СО2-экв.

VIII Восточный экономический форум прошел с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке.