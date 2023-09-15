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НовостиОбщество15 сентября 2023 12:44

В Госдуме заявили, что блокировать WhatsApp в России не будут

Горелкин: WhatsApp не заблокируют, так как публичные каналы в РФ не появятся
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Госдуме заявили, что блокировать WhatsApp в России не будут

В Госдуме заявили, что блокировать WhatsApp в России не будут

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин выразил уверенность, что блокировать WhatsApp в России не будут, отметив, что функционал публичных каналов не будет реализован на российской территории.

«Уверен в том, что блокировки WhatsApp не случится по простой причине: функционал публичных каналов не будет реализован на территории РФ. По моим ощущениям, владельцы мессенджера примут такое решение с вероятностью 99%», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее замглавы комитета Государственной думы РФ по информационной политике Антон Горелкин заявил о возможности блокировки WhatsApp на территории России. Такое заявление парламентарий сделал после введения функции каналов, которая станет общедоступной в ближайшие месяцы. По его словам, официальная позиция по работе с этим мессенджером может измениться, если одной из функций будет массовое распространение недостоверных данных.