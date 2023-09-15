В Алтайском крае женщина убила двух сыновей и покончила с собой

В Алтайском крае женщина убила двух маленьких сыновей и покончила с собой Фото: Олег ЗОЛОТО

В Алтайском крае женщина убила своих несовершеннолетних детей, после чего покончила с собой, сообщила замруководителя Следственного управления СК России по региону Ольга Чеснокова.

“При осмотре места происшествия следователями СК была обнаружена записка от имени матери потерпевших, которая после лишения жизни детей направилась в соседний многоэтажный дом и свела счеты с жизнью”, — уточнила представитель СК.

КП-Барнаул уточнил, что женщина проживала со своим мужем в квартире уже несколько лет, семья была спокойная и соседи никогда не слышали ссор между супругами. По некоторым данным, причиной трагедии могли стать финансовые проблемы из-за высокой закредитованности.

Напомним, в марте этого года в Екатеринбурге произошла подобная трагедия – 37-летняя девушка убила двоих сыновей и после этого покончила с собой.