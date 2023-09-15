Глава МАГАТЭ Гросси усомнился в желании России передать КНДР ядерные технологии

Генеральный МАГАТЭ Рафаэль Гросси Фото: REUTERS

Россия не будет передавать Корейской Народно-Демократической Республике ядерных технологий, считает генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Я не могу себе представить, чтобы государства участвовали в торговле или в обмене технологиями ядерного оружия со страной, имеющей проблематичные отношения с режимом нераспространения, как КНДР», – заявил он в интервью агентству Yonhap.

По мнению гендиректор Магатэ, Россия как постоянный член Совета безопасности ООН осознает свои обязательства по нераспространению ядерного оружия.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не подписывали никаких соглашений по итогам переговоров на космодроме «Восточный».

Российский лидер заявлял, что РФ и Корейская Народно-Демократическая Республика могут наладить военное сотрудничество. Как отметил Путин, у Москвы и Пхеньяна есть «очень много интересных проектов», в частности в транспортной отрасли.