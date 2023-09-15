Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 сентября 2023 13:26

Глава МАГАТЭ Гросси усомнился в желании России передать КНДР ядерные технологии

РФ осознает свои обязательства по нераспространению ядерного оружия, высказал мнение гендиректор организации
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генеральный МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Генеральный МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: REUTERS

Россия не будет передавать Корейской Народно-Демократической Республике ядерных технологий, считает генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Я не могу себе представить, чтобы государства участвовали в торговле или в обмене технологиями ядерного оружия со страной, имеющей проблематичные отношения с режимом нераспространения, как КНДР», – заявил он в интервью агентству Yonhap.

По мнению гендиректор Магатэ, Россия как постоянный член Совета безопасности ООН осознает свои обязательства по нераспространению ядерного оружия.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын не подписывали никаких соглашений по итогам переговоров на космодроме «Восточный».

Российский лидер заявлял, что РФ и Корейская Народно-Демократическая Республика могут наладить военное сотрудничество. Как отметил Путин, у Москвы и Пхеньяна есть «очень много интересных проектов», в частности в транспортной отрасли.