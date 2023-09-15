ZDF: Западу не стоило ожидать серьезных успехов ВСУ в контрнаступлении Фото: REUTERS

Немецкий журналист Эмаль Тевезен заявил, что западным союзникам Украины еще до начала летнего наступления ВСУ следовало не надеяться на стремительный успех и объективно оценивать ситуацию на поле боя.

“Ситуация сложнее, чем ожидалось. Однако было наивно полагать, что наступление на хорошо укрепленные позиции пройдет успешно и без отвода войск назад”, — сказал журналист в эфире телеканала ZDF.

Тевезен добавил, что время для достижения какого-либо успеха у ВСУ заканчивается из-за приближающейся осени, однако Киеву необходимо показать хоть какой-то результат для оправдания финансовой поддержки Запада.

Американский телеканал CNN также отмечал, что у киевского режима осталось совсем немного времени на достижение успехов в наступлении, от которого серьезно зависит западная поддержка и весь дальнейший ход конфликта.

В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский фактически признал провал летнего наступления ВСУ, о неизбежности которого многие говорили еще до его начала.