Зампред Центробанка РФ Заботкин допустил снижение ключевой ставки в 2024 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин допустил, что в 2024 году ключевая ставка будет снижена.

«Прогноз средней ключевой ставки на следующий год — 11,5—12,5%. Обе эти величины ниже 13%», — сказал Заботкин.

Поэтому, как пояснил зампред ЦБ, предполагается, что в следующем году значение ключевой ставки при развитии ситуации по базовому прогнозу должно случиться. В то же время он отметил, что на показатель ключевой ставки будут влиять ситуация с текущим ростом цен и инфляционные ожидания.

В пятницу, 15 сентября, совет директоров Центробанка РФ принял решение о повышении ключевой ставки на один процентный пункт до 13%. Отмечалось, что такое решение обосновано инфляционным давлением, которое остается в России высокими. Глава Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что одной из причин повышения ключевой ставки стало ослабление рубля.

Сайт KP.RU писал, как решение регулятора о повышении ключевой ставки отразится на жителях России.