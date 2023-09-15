Набиуллина: Центробанк выступает за сохранение только адресных льгот по ипотеке Фото: REUTERS

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга сообщила, что регулятор выступает за сохранение только адресных льгот по ипотеке.

"ЦБ РФ выступает за сохранение только адресных льготных программ по ипотеке после 2024 года", - заявила Набиуллина на брифинге.

По ее словам, спрос на ипотеку должен расти таким образом, чтобы не приводить к росту цен на жилье. Льготная ипотека будет действовать до середины следующего года.

"После этого, на наш взгляд, должны остаться именно целевые адресные программы, которые поддерживают людей адресно", - отметила Набиуллина.

Кроме того, председатель Центробанка заявила, что темпы роста экономики во второй половине 2023 года будут более умеренными, чем в первой части.