Набиуллина заявила, что сдача биометрии в России исключительно добровольная Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сдача биометрических данных является для россиян исключительно добровольной, заявила председатель Совета директоров Банка России Эльвира Набиуллина.

«Биометрия и цифровой рубль – два проекта, абсолютно между собой не связанные. Использование цифрового рубля не предполагает обязательность биометрии. И оба процесса абсолютно добровольные», – сказала глава регулятора на пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, менее 1% граждан России написали заявления об отказе от сбора биометрических данных после рассылки фейковых сообщений в мессенджерах о необходимости сделать это. В Минцифры РФ уточнили, что злоумышленники призывали россиян прийти в многофункциональные центры до 31 августа. Там объяснили, что отказ от сбора биометрии можно оформить в любой момент, при этом хранение данных в единой биометрической системе обеспечивает их безопасность.