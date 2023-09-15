Рогов: боевики ВСУ, отправившие пленных на минные поля, подлежат уничтожению

Рогов: боевики, отправившие пленных на минные поля, подлежат уничтожению Фото: REUTERS

Глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что украинские боевики, отправившие пленных российских солдат на минные поля, подлежат уничтожению.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как украинские военные отправили плененных бойцов ВС РФ на минное поле и позже пристрелили одного из них.

“Это преступление и ему подобные должны быть расследованы, а виновные – понести наказание. Не секрет, что подразделения террористов, которые уничтожали пленных, не берутся в плен, а уничтожаются на поле боя”, — сказал Рогов в интервью РИА Новости.

Также он добавил, что подобные военные преступления во время Великой Отечественной войны совершали нацисты Третьего Рейха, и бойцы киевского режима, вероятно, вдохновлялись именно ими.

Ранее Рогов отмечал, что киевский режим для расчистки минных полей использует даже собственных солдат, что не скрывается даже проукраинскими СМИ.

Тем временем издание Business Insider сообщило, что российские войска начали создавать нестандартные минные поля, тем самым перечеркнув все ранее приобретенные навыки украинских саперов и еще сильнее усугубив положение ВСУ.