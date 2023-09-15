Сальдо: за год удалось переломить ситуацию в борьбе с украинской пропагандой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуацию с киевской пропагандой, которая пытается запугивать и угрожать местному населению в Херсонской области, удалось переломить. Такое заявление в пятницу, 15 сентября, сделал врио главы региона Владимир Сальдо.

«Киевский режим с самого начала специальной военной операции, что называется, держал на коротком информационном поводке целые категории работников. За год мы смогли во многом переломить ситуацию», - сообщил Сальдо.

Он уточнил, что Киев предпринимал попытки воздействия на местных жителей с помощью общих чатов и информационных платформ.

«Через эти чаты бывшие украинские начальники людям угрожали, запугивали, чтобы они не шли работать в российские организации. Не позволяли отдавать детей в российские школы. И, конечно, выливали потоки лжи и ненависти на Россию и россиян», - пояснил врио губернатора.

Он добавил, что спустя года все больше учителей идут работать в школы области. Что касается врачей, то, по словам Сальдо, в больницы региона целыми бригадами приезжают на работу врачи из других субъектов РФ.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев устроил провокацию в городе Константиновка, подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ), по такой же схеме, что и в Буче. Он пояснил, что на видео, размещенном президентом Украины Владимиром Зеленским, четко видно, что ракета по Константиновке была выпущена с северо-запада, где находятся исключительно позиции ВСУ. Обвинения западных СМИ в адрес России политик назвал «отвратительной» ложью, которой прикрывается очередная «топорная провокация» Киева.