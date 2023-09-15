Что произошло за день 15 сентября

В Сочи прошли переговоры Путина и Лукашенко Фото: REUTERS

В пятницу, 15 сентября, президент России Владимир Путин провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе них глава российского государства высказался о применении кассетных боеприпасов Вооруженными силами Украины. Путин подтвердил, что кассетные боеприпасы применяются Киевом и делается это «самым широким образом». Президент РФ подчеркнул, что в Вашингтоне считают применение кассетных снарядов преступлением, но себе позволяют это делать.

Между тем совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%. Решение ЦБ обосновано инфляционным давлением, которое остается в стране высокими. Ожидается, что стабилизация инфляции будет сопровождаться поддержкой жестких денежно-кредитных условий в экономике. Обновленный прогноз Банка России также показывает, что годовая инфляция по итогам 2023 года сложится в диапазоне от 6 до 7%.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжении о назначении на должность нового руководителя Росавиации. Пост занял Дмитрий Ядров, сменив в этой должности Александра Нерадько. Ядров работал на разных должностях в государственной корпорации по организации воздушного движения в России. С 2019 года он перешел на работу в Росавиации в качестве заместителя руководителя.

Тем временем министр обороны ФРГ Борис Писториус разозлился на мэра Киева Виталия Кличко, который на повышенных тонах просил поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus. В ответ глава военного ведомства отметил, что Берлин и так уже оказал объемную военную помощь. Писториус назвал виды техники, которые Берлин уже поставил Киеву, задавшись вопросом почему эти поставки никак не отмечаются Украиной, а лишь требуются новые виды вооружений.

В пятницу, 15 сентября, был госпитализирован певец Игорь Николаев. Из-за проблем с сердцем его положили в палату интенсивной терапии после жалоб на недомогание. Позже стало известно, что народный артист России переведен в реанимацию. Электрокардиография показала следы перенесенного обширного инфаркта, у артиста нарушена работа сердца.

Стало известно о смерти дочери народного артиста СССР Михаила Ульянова Елены. Она скончалась вечером 14 сентября в возрасте 63 лет. В 21:40 ее нашли мертвой в квартире на Большой Бронной улице в Москве.

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