Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до 15 человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Количество пострадавших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по Новой Каховке выросло до 15 человек, сообщает Министерство здравоохранения Херсонской области.

«Число пострадавших в Новой Каховке в результате утреннего обстрела выросло до 15 человек. Один пациент госпитализирован», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что госпитализированный пациент получил осколочные ранения. В настоящее время на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи.

Напомним, 15 сентября около 9:30 мск ВСУ нанесли массированный удар по микрорайону «Сокол» Новой Каховки Херсонской области. В результате обстрела были повреждены почти все квартиры трех многоэтажек, погиб один человек.