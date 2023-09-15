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НовостиПолитика15 сентября 2023 14:48

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до 15 человек

Один пациент госпитализирован с осколочными ранениями
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до 15 человек

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке выросло до 15 человек

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Количество пострадавших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по Новой Каховке выросло до 15 человек, сообщает Министерство здравоохранения Херсонской области.

«Число пострадавших в Новой Каховке в результате утреннего обстрела выросло до 15 человек. Один пациент госпитализирован», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что госпитализированный пациент получил осколочные ранения. В настоящее время на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи.

Напомним, 15 сентября около 9:30 мск ВСУ нанесли массированный удар по микрорайону «Сокол» Новой Каховки Херсонской области. В результате обстрела были повреждены почти все квартиры трех многоэтажек, погиб один человек.