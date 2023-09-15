Актер Джаред Лето признался, что с детства страдал от наркозависимости

Американский актер Лето признался, что отказался от наркотиков Фото: REUTERS

Актер и музыкант Джаред Лето рассказал, что отказался от наркотической зависимости в результате просветления. Об этом сообщает Page Six.

По словам 51-летней звезды, его вовлекли в наркотическую зависимость еще в детстве. Из-за интереса к запрещенным веществам Лето даже занимался их продажей. Однако это имеет ужасные последствия.

"Пользоваться наркотиками... После они начинают использовать вас. Я решил повеселиться, а потом они повеселились со мной", - отметил артист.

Также Лето отметил, что на пике своей зависимости к нему пришло просветление и он пересмотрел свои приоритеты. В его жизни случился момент ясности, и он выбрал путь, не связанный с наркотиками.

"А многие очень близкие друзья не выбрали, и их больше нет. Многие", - заключил актер.

Между тем, американского актера Леонардо Ди Каприо подозревают в новом романе. Ранее его в очередной раз застали в обществе итальянской модели Виттории Черетти. Пара была на свидании в клубе на Ибице, сообщает Page Six.