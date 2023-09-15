WSJ: Польша пригрозила нарушить правила ЕС и запретить импорт украинского зерна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Польши пригрозили нарушить правила Евросоюза и запретить импорт зерна с Украины, если Брюссель до конца текущего года не сделает это сам. Об этом проинформировало издание The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что в пятницу, 15 сентября, ЕС должен определиться с необходимостью продлевать запрет на продажу зерна с Украины в странах, которые граничат с ней, для предотвращения резкого падения цен. Издание также пишет, что данный вопрос уже вызвал серьезные разногласия между Киевом и Варшавой.

Экспорт сельхозпродукции является одной из важных частей экономики Украины. В прошлом году он позволил заработать Киеву около 27 млрд долларов, это половина от общего экспортного дохода страны.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что отправил в Еврокомиссию ультиматум о продлении запрета на ввоз зерна с Украины. Как отметил политик, Варшава не может пойти на нанесение вреда сельскохозяйственному рынку Польши, для которого представляют угрозу поставки зерна с Украины.

Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Венгрия, Польша, Румыния и Словакия с субботы, 16 сентября, на национальной основе продлят запрет на ввоз украинского зерна, если до полуночи соответствующие решение не примет Брюссель.