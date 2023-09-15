В Республике Тыва в новом формате стартовали Дни армейской культуры

15 сентября в Республике Тыва стартовали “Дни армейской культуры”. В рамках мероприятия запланировано проведение кинофестиваля и различных выставок, а также гала-концерт с участием лучших военных артистов России.

“Это значимое культурное событие, включающее встречи и содержательные дискуссии, интересные выставки, пленэры, мастер-классы, показы спектаклей, научно-практические конференции, выступления вокально-хореографических коллективов, расширит творческое пространство каждого его участника”, — отметил замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

В ходе мероприятия будут проведены мастер-классы и творческие встречи с почетными гостями форума и представителями творческих коллективов Минобороны РФ, таких как Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА) и другие.

“Дни армейской культуры дают возможность не только насладиться талантом больших артистов, но и в рамках многоплановой программы мастер-классов, дискуссий и обсуждений поучиться высокому стандарту военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания”, — подчеркнул глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.