Средняя зарплата жителей Ставрополья выросла на 13,8% за январь-июнь 2023

На Ставрополье выросла средняя в регионе зарплата Фото: REUTERS

На Ставрополье средняя зарплата жителя региона выросла на 13,8% за январь-июнь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом реальный размер заработной платы, скорректированный на индекс потребительских цен, вырос на 6,5%. Об этом сообщает Newstracker со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказстата.

— По данным Росстата, больше всего в крае зарабатывают ставропольцы, которые трудятся в сфере электроэнергетики, транспортировки, информации и связи, а также в госуправлении. Их средняя зарплата варьируется от 50 до 56 тысяч рублей, – пишет издание.

Самые маленькие зарплаты оказались в сферах недвижимости – 29 тысяч рублей. При этом работники сфер оптовой торговли, кроме машин и мотоциклов потеряли 6,9% зарплаты и стали получать 41113 рублей, это единственная отрасль, где снизилась заработная плата.