Окружение Игоря Николаева опровегло перевод музыканта в реанимацию Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Народный артист России Игорь Николаев не был помещен в реанимацию и находится в больнице в плановом порядке, рассказал источник ТАСС в окружении композитора.

«С ним все нормально. Он не в реанимации – он планово в больнице», – сообщил собеседник агентства.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, появились сообщения, что Игорь Николаев переведен в реанимацию после того, как его госпитализировали в тяжелом состоянии в палату интенсивной терапии.

Артист был госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем после жалоб на недомогание. Врачи, согласно сообщениям в СМИ, оценивали его состояние как тяжелое. Вопрос о серьезном хирургическом вмешательстве продолжает быть актуальным.

Композитор уже второй раз за год попадает в больницу из-за проблем с сердцем. Зимой он находился в отделении интенсивной терапии из-за обширного инфаркта.