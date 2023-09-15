Newsweek: США взяли на Украине опасный курс, провоцирующий ядерный конфликт

Newsweek: США взяли на Украине опасный курс, провоцирующий ядерную войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс заявил, что действия Вашингтона на Украине могут привести к ядерному конфликту. Эксперт добавил, что западные союзники Киева все больше участвуют в боевых действиях.

“Они отбросили всяческую осторожность. Байден продолжает соглашаться на поставку ВСУ вооружений, которые ранее нельзя было передавать из-за риска эскалации”, — приводит слова профессора издание Newsweek.

Абрамс отметил, что за время конфликта Вашингтон пересмотрел свою позицию по многим типам оружия. Ранее Белый дом отказывался от поставок танков Abrams и истребителей F-16, но уже скоро это оружие прибудет на Украину. В это же время в США обсуждают передачу Киеву дальнобойных ракетных систем ATACMS.

“Новая мантра, кажется, звучит так: мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой”, — резюмировал профессор.

Ранее председатель сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Короши также отмечал, что из-за роста геополитической конкуренции и повышенного недоверия мир ближе всего в истории приблизился к ядерной катастрофе.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев согласился, что возникновение ядерного конфликта в обозримом будущем не только возможно, но и вполне вероятно.