Минпросвещения: Вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга решен

Минпросвещения заявило, что вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга решен Фото: Олег УКЛАДОВ

Вопрос с нехваткой учителей в школе №22 Екатеринбурга решен, заявили в Министерстве просвещения России.

«Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе №22 Екатеринбурга», – сказали журналистам в ведомстве.

Как заверили в министерстве, со следующей недели образовательный процесс в школе будет вестись в полном объеме. Директор департамента информационной политики Свердловской области Константин Шевченко сообщил, что оставшаяся нагрузка на время будет перераспределена между другими преподавателями.

Напомним, в Екатеринбурге в средней школе №22 образовалась нехватка учителей из-за массового увольнения педагогов. В период с июня по август этого года школу покинули около 20 преподавателей общего и дополнительного образования, в результате чего из расписания пропали некоторые предметы.

По словам матери одной из учениц, сейчас в шестых классах школы №22 не преподают биологию, географию, музыку и информатику. Сложнее ситуация в седьмых-девятых классах – из их расписания исключили русский язык и литературу.